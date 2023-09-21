На Харківщині ДБР завершило розслідування щодо перевертнів у погонах, які «вибивали» гроші в наркозалежних осіб

Працівники ДБР за сприяння СБУ завершили досудове розслідування щодо правоохоронців з Харківської області. Вони у складі організованої злочинної групи «полювали» за наркозалежними людьми, аби вибити в них гроші.

Обвинувальний акт скеровано до суду, повідомили в Державному бюро розслідувань.

Встановлено, що колишній працівник правоохоронного органу створив та очолив злочинне угруповання, до якого залучив одинадцятьох чинних правоохоронців. Володіючи оперативною інформацією, вони робили засідки на своїх жертв біля аптек, де продавали сильнодіючі лікарські засоби без рецептів, а також біля так званих закладок, через які передавались наркотики.

Після того, як клієнти забирали «товар», правоохоронці їх затримували і починали вимагати гроші за не притягнення до кримінальної відповідальності.

У випадку відсутності грошей з собою, людей везли за ними додому або змушували телефонувати родичам і просити про фінансову допомогу. Процесуальних документів під час таких затримань фігуранти не складали, а іноді навіть катували «затриманих». Зокрема, одягали кайданки, викручували руки та завдавали численних ударів.

Для конспірації своїх злочинних дій члени угруповання їздили на «справи» на авто з іноземною реєстрацією та підмінними номерними знаками.

Слідством задокументовано 24 таких злочинних епізоди.

Організатор та двоє його спільників обвинувачуються в одержанні неправомірної вигоди, вимаганні передачі чужого майна з погрозою насильства та катуванні (ч. 1 ст. 127, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 189 КК України.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 з конфіскацією майна.

Досудове розслідування щодо 9 інших фігурантів виділене в окреме кримінальне провадження, яке наразі триває.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

Агентство Телевидения Новости