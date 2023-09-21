Харківські патрульні затримали двох підозрюваних у крадіжці металу

Напередодні харківські патрульні отримали виклик про підозрілих осіб на вулиці П’ятихатській. Заявник повідомив поліцейським, що невідомі чоловіки щось виносять у пакунках з території підприємства, яке наразі зачинене.

Прибувши за вказаною адресою, патрульні оглянули прилеглу територію. Неподалік місця виклику поліцейські виявили схожого за описом громадянина з об’ємним пакунком. Також невдовзі інспектори виявили і другого громадянина, який при появі поліцейських викинув пакунок у кущі та намагався втекти. Патрульні наздогнали та затримали чоловіка.

Чоловіки зізнались, що це вони проникли на територію підприємства та намагалися винести звідти металеві конструкції.

Для з’ясування всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі всі обставини встановлюватимуть слідчі.

Агентство Телевидения Новости