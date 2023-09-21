Запорізький напрямок. Бійці «Спартану» тренуються максимально ефективно нищити ворога

На Запорізькому напрямку на одному з полігонів пройшли бойові стрільби бійців 3 бригади оперативного призначення. Нацгвардійці вдосконалювали свої навички роботи з РПГ, а також штурм окопів та лісосмуг.

Ці заняття дають військовослужбовцям розуміння, як діяти в тій чи іншій ситуації, злагодження підрозділів є однієї зі складових успішного виконання бойового завдання, повідомили у Східному оперативно-територіальному об’єднанні Національної гвардії України.

«Ми постійно проводимо зайняття, злагодження підрозділів. На сьогодні відпрацьовувалась злагодженість розрахунків РПГ, а також робота бойових груп при штурмі окопів. І якщо там будуть контакти, щоб всі бійці розуміли свої дії», – каже офіцер секції підготовки Дьома.

Такі тренування на полігоні допомагають бійцям набути необхідних навичок та впевненості в бою. Вони також навчаються спільно працювати у команді та реагувати на непередбачені обставини. Крім того, у щоденних тренуваннях зростає сила духу бійців, а також міцніє воля та загартовується характер.

«Мета занять це постійне підвищення кваліфікаційного рівня бійців нашої бригади, щоб кожен вміло працював зі своєї особистою зброєю, та міг в будь-який момент, за потреби, працювати зі зброєю всього підрозділу», – додає Дьома.

Агентство Телевидения Новости