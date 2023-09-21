Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:39
Просмотров: 22

У Харкові невідомі викинули на смітник цуценят: врятувати вдалося лише одного

У Харкові невідомі викинули на смітник цуценят: врятувати вдалося лише одного

У Харкові на смітнику люди знайшли пакет із новонародженими цуценятами. Всі, крім одного, були вже мертві.

Про це повідомляє «Порятунок тварин Харків».

«Новонароджене цуценя Суєту знайшли викинутою у сміттєвому баку. Серед 5 своїх братів і сестер вона єдина вижила. Люди, які її врятували, звернулися до нас за допомогою в її порятунку», розповіли волонтери.

Зараз харківські волонтери вигодовують малечу.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 