У Харкові невідомі викинули на смітник цуценят: врятувати вдалося лише одного

У Харкові на смітнику люди знайшли пакет із новонародженими цуценятами. Всі, крім одного, були вже мертві.

Про це повідомляє «Порятунок тварин Харків».

«Новонароджене цуценя Суєту знайшли викинутою у сміттєвому баку. Серед 5 своїх братів і сестер вона єдина вижила. Люди, які її врятували, звернулися до нас за допомогою в її порятунку», розповіли волонтери.

Зараз харківські волонтери вигодовують малечу.

Агентство Телевидения Новости