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У Харкові невідомі викинули на смітник цуценят: врятувати вдалося лише одного
У Харкові на смітнику люди знайшли пакет із новонародженими цуценятами. Всі, крім одного, були вже мертві.
Про це повідомляє «Порятунок тварин Харків».
«Новонароджене цуценя Суєту знайшли викинутою у сміттєвому баку. Серед 5 своїх братів і сестер вона єдина вижила. Люди, які її врятували, звернулися до нас за допомогою в її порятунку», розповіли волонтери.
Зараз харківські волонтери вигодовують малечу.