Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 14 населених пунктів в Харківській області

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 21 вересня. 575 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень. Також, за уточненою інформацією, уночі 21 вересня російська федерація завдала чергового масованого ракетного удару по енергетичній, промисловій та цивільній інфраструктурі України 44 крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55 та 6 зенітними керованими ракетами С-300. В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони знищено 38 крилатих ракет. Загалом ворог завдав 52 ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, цивільні навчальні заклади, медичні заклади, гуртожитки та інша цивільна інфраструктура.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф. Завдав авіаційного удару в районі Дігтярного Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Чернацьке Чернігівської області; Стара Гута, Заріччя, Кучерівка, Шалигине, Юнаківка Сумської області та Графське, Гатище, Вовчанськ, Вовчанські Хутори Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Берестового, Копанки та Шийківки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали райони понад 10 населених пунктів, зокрема, Дворічної, Синьківки, Іванівки, Кислівки, Куп’янську-Вузлового, Ківшарівки Харківської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління та 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ уражено пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів та 2 станції РЕБ противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости