У Харкові встановили меморіальну дошку енергетику, який загинув під час підриву службового авто на міні

На фасаді будівлі Харківського високовольтного району електричних мереж (ХВРЕМ) АТ «Харківобленерго» відкрили пам’ятну дошку Андрію Власенкову – колишньому керівникові підрозділу, який трагічно загинув 21 вересня 2022 року під час виконання своїх службових обов’язків. На церемонії відкриття були присутні керівництво, працівники ХВРЕМ, а також дружина Юлія.

Відкриття меморіальної дошки – ініціатива колег Андрія Власенкова, які виявили бажання вшанувати таким чином пам’ять талановитого керівника та гарного товариша.

Олег Синельников, заступник технічного директора обленерго по високовольтним мережам

Андрій був справжнім другом, дуже порядною людиною та висококваліфікованим спеціалістом. Як керівник він ніколи не сидів у своєму кабінеті, постійно виїжджав на місця проведення ремонтів навіть у найнебезпечніші райони, щоб особисто перевірити умови роботи своїх підлеглих. На жаль, загинув Андрій саме під час одного з таких виїздів.

Андрій Власенков працював в АТ «Харківобленерго» з 1997 року. У різні роки був електрослюсарем, електромонтером диспетчером, очолював службу контролю та обліку електроенергії, службу високовольтних мереж, центральну службу підстанцій. Керівником ХВРЕМ став у 2013 році.

Коли у перший тиждень війни масово та одночасно пошкоджувалися енергетичні об’єкти товариства та були знеструмлені цілі райони Харкова та області, Андрій Михайлович очолив бригаду фахівців, що неодноразово під обстрілами відновлювала електропостачання однієї з ключових підстанцій міста. Ця підстанція живить важливі соціальні та інфраструктурні об’єкти, а також майже 300 тисяч побутових споживачів Салтівського житлового масиву. Протягом наступних місяців він багаторазово брав участь у відновленні роботи підстанцій Харківського фізико-технічного інституту, «Жуковського», «Перемога», «Сокольники», «Павлове Поле», «Олексіївська».

Після звільнення територій на сході від Харкова під керівництвом Андрія Власенкова виконувалося усунення пошкоджень повітряних ліній та підстанцій «Паперова фабрика», «Армійська», «Елітне», «Кутузівка», в результаті чого було відновлено електропостачання споживачів Роганського житлового масиву, Рогані, Малої Рогані, Вільхівки.

У вересні 2022 року на нещодавно звільнених територіях виконувалися дуже важкі та об’ємні роботи по ремонту повітряної лінії 110 кВ «Тяга Гракове – Шевченкове». Кожного дня окрім поточних робіт виконувалися розмінування та огляд лінії для планування майбутніх робіт. 21 вересня, під час одного з таких оглядів, службовий автомобіль, в якому перебував Андрій Власенков, натрапив на протитанкову міну. Внаслідок вибуху енергетик загинув. Ще дві людини отримали важкі поранення.

Андрію Власенкову було 47 років. В нього залишилися дружина та двоє дітей.

За вагомий внесок у розвиток і забезпечення діяльності енергетичного комплексу в умовах воєнного стану, особисту мужність і самовідданість, виявлені у ліквідації наслідків аварій на об’єктах енергетичної інфраструктури, сумлінне виконання професійного обов’язку Андрія Власенкова посмертно нагороджено орденом «За заслуги» III ступеня.

Агентство Телевидения Новости