Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 21:08
Просмотров: 23

Працівника Самбірського військкомату, якого підозрюють у катуванні харків’янина, відправили під домашній арешт

Працівника Самбірського військкомату, якого підозрюють у катуванні харків’янина, відправили під домашній арешт

21 вересня Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт для заступника начальника одного з відділів Самбірського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що на Львівщині, який разом з іншим військовослужбовцем цього центру підозрюється у незаконному позбавленні волі та катуванні двох громадян. Засідання щодо іншого фігуранта побиття ще триває.

Зазначимо, що працівники ДБР подали клопотання про обрання для обох підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, як встановило слідство, заступник начальника одного з відділів Самбірського РТЦК та СП, а також військовослужбовець-водій цього відділу більше тижня утримували в приміщенні центру двох чоловіків, намагаючись примусити їх «добровільно» пройти військово-лікарську комісію для подальшої мобілізації.

Нагадаємо, однією з жертв військових був харків’янин. Відео з наслідками перебування у Самбірському РТЦК з’явилося у мережі 19 вересня.

19 вересня 2023 року під «наглядом» керівника військовий-водій побив обох громадян. ДБР одразу ж розпочало розслідування.

20 вересня обом військовослужбовцям повідомили про підозру незаконному позбавлені волі та катуванні, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127 КК України).

Процесуальне керівництво здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 