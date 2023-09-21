Працівника Самбірського військкомату, якого підозрюють у катуванні харків’янина, відправили під домашній арешт

21 вересня Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт для заступника начальника одного з відділів Самбірського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що на Львівщині, який разом з іншим військовослужбовцем цього центру підозрюється у незаконному позбавленні волі та катуванні двох громадян. Засідання щодо іншого фігуранта побиття ще триває.

Зазначимо, що працівники ДБР подали клопотання про обрання для обох підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, як встановило слідство, заступник начальника одного з відділів Самбірського РТЦК та СП, а також військовослужбовець-водій цього відділу більше тижня утримували в приміщенні центру двох чоловіків, намагаючись примусити їх «добровільно» пройти військово-лікарську комісію для подальшої мобілізації.

Нагадаємо, однією з жертв військових був харків’янин. Відео з наслідками перебування у Самбірському РТЦК з’явилося у мережі 19 вересня.

19 вересня 2023 року під «наглядом» керівника військовий-водій побив обох громадян. ДБР одразу ж розпочало розслідування.

20 вересня обом військовослужбовцям повідомили про підозру незаконному позбавлені волі та катуванні, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127 КК України).

Процесуальне керівництво здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Агентство Телевидения Новости