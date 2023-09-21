Повітряні сили показали роботу ППО під час масованої ракетної атаки 21 вересня

Бойову роботу підрозділів зенітних ракетних військ уночі 21 вересня показав командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.

Нагадаємо, уночі 21 вересня російська федерація завдала чергового масованого ракетного удару по енергетичній, промисловій та цивільній інфраструктурі України 44 крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55 та 6 зенітними керованими ракетами С-300. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони знищено 38 крилатих ракет.

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