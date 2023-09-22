Домашньому тирану з Ізюма, який знущався над матір’ю, загрожує до 2 років ув’язнення

До відділу поліції № 1 Ізюмського РУП неодноразово зверталася 84-річна жінка. Вона повідомляла про постійні образи з боку 54-річного сина.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Дільничні офіцери поліції склали щодо порушника три протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) КУпАП. Однак чоловік не зупинився та продовжував вчиняти домашнє насильство щодо жінки.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.

20 вересня слідчі під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину. Санкція статті передбачає максимальне покарання строком до 2 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости