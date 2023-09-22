Ситуація на Харківщині за добу: зведення ХОВА

Минулої ночі, близько 1:00 внаслідок обстрілу Вовчанська Чугуївського району пошкоджено будинок, сталася пожежа. Жертв та постраждалих не має.

Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та з іншого озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Під ворожими ударами перебували понад 14 населених пунктів області. Зокрема, Куп’янськ, Куп’янськ-Вузловий, Дворічна, Синьківка, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Огірцеве, Тимофіївка та інші міста і села області.

В районах Копанки та Шийківки Ізюмського району та Берестового Куп’янського району ворог завдав авіаударів.

За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили понад 3,8 га території та знешкодили 49 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости