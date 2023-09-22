У Вовчанську після обстрілу згорів будинок

Протягом доби з 21 по 22 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативні виїзди, з яких:

15 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких були спричинені ворожими обстрілами;

4 – для надання допомоги населенню;

3 – інші виїзди.

Протягом доби зафіксовано дві пожежі, які спричинили окупанти своїми обстрілами.

О 12:21 рятувальники ДСНС успішно ліквідували пожежу, яка виникла у виробничо-складській будівлі внаслідок вранішнього ворожого ракетного удару по Слобідському району Харкова. Уламками було поранено двох людей, яких госпіталізували до обласної лікарні.

22 вересня о 00:48 вогнеборці 47-ї ДРПЧ та місцевої пожежної команди з селища Вільча виїхали на ліквідацію пожежі, що сталась внаслідок чергового артобстрілу Вовчанська. Там загорівся приватний будинок. Площа горіння склала близько 200 кв. м. Вогонь вдалося ліквідувати о 04:10.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 49 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости