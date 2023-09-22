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Вовчанськ: слідчі фіксують наслідки воєнних злочинів окупантів

Вовчанськ: слідчі фіксують наслідки воєнних злочинів окупантів

За добу з 21 по 22 вересня під ворожими ударами перебували Куп’янськ, Куп’янськ-Вузловий, Дворічна, Синьківка, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Копанки, Шийківка, Берестове та інші. 

Про це повідомляє поліція Харківщини.

Внаслідок обстрілу у Вовчанську Чугуївського району пошкоджений будинок. 

Постраждалих серед цивільного населення немає.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. 

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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