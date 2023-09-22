Слова «росія», «московія» та подібні можна писати з малої букви — рішення Нацкомісії зі стандартів мови

Написанні з малої літери слова «росія» та «москва» в текстах неофіційного характеру не є відхиленням від норм української мови.

Про це повідомляє Національна комісія зі стандартів державної мови.

Також писати з малої можна «російська федерація», «московія», «московське царство», «російська імперія», «державна дума рф» тощо.

Зважаючи на героїчну боротьбу Українського народу за Незалежність Української Держави, взявши до уваги звернення в соціальних мережах Віцепрем’єр-міністра – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук про написання назви країни-агресора з малої букви, Національна комісія зі стандартів державної мови на засіданні від 15.09.2023 (протокол № 83) обговорила це питання і з урахуванням офіційних листів від Інституту української мови НАН України (вх. № 1396/23 від 14.09.2023), Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України (вх № 1404/23 від 15.09.2023) повідомляє, що написання назв «російська федерація», «росія», «москва», «московія», «московське царство», «російська імперія»», «державна дума рф» тощо з малої букви можна не кваліфікувати як відхилення від норм української мови в текстах неофіційного характеру.

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