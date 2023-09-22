Медзаклад у прикордонній громаді Харківщини виграв конкурс міні-грантів

Золочівський центр первинної медичної допомоги – переможець конкурсу міні-грантів «Підтримка пунктів першої медичної допомоги у сільській місцевості».

Про це повідомили в Золочівській селищній раді.

Організатор – Всеукраїнська Асоціація громад. Конкуренція була серйозна. Заявки на участь надійшли від 81 учасника, з їх числа обрано лише 14 переможців. Отримане медичне обладнання (кардіограф) буде передано для потреб Олександрівської амбулаторії.

У період інтенсивних ворожих обстрілів було пошкоджено будівлю медичного закладу, частина обладнання там не підлягає відновленню. Зараз у центрі округу та навколишніх селах проживає близько 700 чоловік. Прийом пацієнтів регулярно проводять сімейний лікар та медична сестра. Отримане обладнання дозволить на місці проводити пацієнтам діагностику роботи серця.

Агентство Телевидения Новости