Медзаклад у прикордонній громаді Харківщини виграв конкурс міні-грантів
Золочівський центр первинної медичної допомоги – переможець конкурсу міні-грантів «Підтримка пунктів першої медичної допомоги у сільській місцевості».
Про це повідомили в Золочівській селищній раді.
Організатор – Всеукраїнська Асоціація громад. Конкуренція була серйозна. Заявки на участь надійшли від 81 учасника, з їх числа обрано лише 14 переможців. Отримане медичне обладнання (кардіограф) буде передано для потреб Олександрівської амбулаторії.
У період інтенсивних ворожих обстрілів було пошкоджено будівлю медичного закладу, частина обладнання там не підлягає відновленню. Зараз у центрі округу та навколишніх селах проживає близько 700 чоловік. Прийом пацієнтів регулярно проводять сімейний лікар та медична сестра. Отримане обладнання дозволить на місці проводити пацієнтам діагностику роботи серця.