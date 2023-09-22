Сплачувати адмінштрафи можна буде в «Дії»: Мінцифри готує нову послугу

Сплатити штраф за адміністративне правопорушення невдовзі буде можна в «Дії» – в Мінцифри працюють над новою послугою та відкривають запис на бета-тест.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Часто адмінпорушення здійснюють через незнання законів та правил. Наприклад, ви пройшли митний контроль, але не задекларували кошти. Або курили в забороненому місці. Кейсів багато. Послуга в Дії дасть змогу сплатити штраф без купи папірців, походів до суду та банку. Лише кілька кліків у застосунку», – зазначив Федоров.

Зараз треба переконатися, що послуга працює максимально зручно й коректно, зазначив Федоров. Долучитися до бета-тесту можна за посиланням. Умови: 16 років, наявність верифікованого РНОКПП у Дії та судової справи зі штрафом за адмінпорушення.

Агентство Телевидения Новости