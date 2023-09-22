Збив літню жінку: у Харкові водія засудили на 5 років

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Салтівської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 32-річного чоловіка у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України). Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

Встановлено, що 8 травня 2021 року мешканець м. Зміїв, керуючи технічно справним автомобілем Dodge Journey, рухався у крайній лівій смузі по вул. Тюрінській в Харкові. Прокурори довели, що чоловік їхав зі швидкістю 65 км/год, тобто перевищив швидкість, дозволену в населених пунктах.

Наближаючись до пішохідного переходу та побачивши 71-річну жінку, яка переходила дорогу, водій проявив неуважність та не зменшив швидкість аж до зупинки автомобіля, в результаті чого скоїв наїзд на жінку. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

Своїми діями водій порушив вимоги п. 12.4, п. 12.3 Правил дорожнього руху України.

Під час судового розгляду обвинувачений свою вину не визнав.

Обвинувальний вирок виніс Октябрський районний суд м. Полтава.

Не погодившись із вказаним вироком, засуджений подав апеляційну скаргу. Наразі відкрито апеляційне провадження.

Агентство Телевидения Новости