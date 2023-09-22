Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:35
Просмотров: 51

Отримувала кошти на придбання ліків та зникала: поліція затримала жінку за скоєння шахрайства

Отримувала кошти на придбання ліків та зникала: поліція затримала жінку за скоєння шахрайства

Жінка приходила до пенсіонерів, представлялася волонтеркою та пропонувала допомогу у придбанні ліків. Своїх жертв жінка обирала з числа осіб похилого віку, яким вже було тяжко пересуватися. Усі потерпілі проживали у Салтівському районі міста Харкова. Їй вдалося ошукати чотирьох літніх людей та незаконно збагатитися на суму понад 10 тисяч гривень.

Про це повідомляє ГУНП Харківської області.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники відділу кримінальної поліції та сектору кримінального аналізу Харківського РУП № 2 викрили 38-річну місцеву мешканку. 

У жінки виявлені та вилучені речові докази.

За даним фактом слідчим Харківського РУП № 2 відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 