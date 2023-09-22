Отримувала кошти на придбання ліків та зникала: поліція затримала жінку за скоєння шахрайства

Жінка приходила до пенсіонерів, представлялася волонтеркою та пропонувала допомогу у придбанні ліків. Своїх жертв жінка обирала з числа осіб похилого віку, яким вже було тяжко пересуватися. Усі потерпілі проживали у Салтівському районі міста Харкова. Їй вдалося ошукати чотирьох літніх людей та незаконно збагатитися на суму понад 10 тисяч гривень.

Про це повідомляє ГУНП Харківської області.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники відділу кримінальної поліції та сектору кримінального аналізу Харківського РУП № 2 викрили 38-річну місцеву мешканку.

У жінки виявлені та вилучені речові докази.

За даним фактом слідчим Харківського РУП № 2 відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

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