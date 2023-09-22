Втік з місця служби та закликав правоохоронців його спіймати у Харкові

Працівники ДБР встановили місцеперебування та затримали військовослужбовця, який кинув своїх побратимів та втік з розташування військової частини.

У військо він потрапив по мобілізації, втім відслуживши невеликий проміжок часу у Полтаві й вирішив, що цього достатньо та просто самовільно залишив розташування частини, повідомляє Державне бюро розслідувань.

Чоловік переховувався у Харкові та намагався всіляко дискредитувати правоохоронців, які його розшукували.

Для цього у соцмережах він публікував відео з провокативними заявами.

Зокрема, на своєму каналі він пропонував Бюро його зловити та навіть розповідав, що він переховується у Харкові.

Працівники ДБР за короткий проміжок часу затримали військовослужбовця та повідомили йому про підозру у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 10 років.

Агентство Телевидения Новости