Допомагала вивозити український врожай до рф: фермерку чекає суд

Директорка фермерського господарства, яке спеціалізується на вирощуванні зернових, бобових і олійних культур, розведенні худоби та встановленні столярних виробів, співпрацювала з представниками держави-агресорки.

У липні минулого року, під час окупації смт Великий Бурлук підприємиця, підтримуючи дії рф, здійснювала господарську діяльність у взаємодії з російськими загарбниками, повідомляє прокуратура Харківської області.

Маючи спеціальну техніку і обладнання та залучивши найманих працівників, обвинувачена організувала збір українського врожаю, який у подальшому окупанти вивозили до бєлгородської області рф і там реалізовували.

Також підприємиця переоформила фермерське господарство відповідно до російського законодавства, щоб сплачувати податки в казну держави-агресорки.

У ході проведеного обшуку виявлено та вилучено докази протиправної діяльності, зокрема документи, що свідчать про роботу підприємства під час окупації та виплату найманим співробітникам заробітної плати в російських рублях.

Жінку судитимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.

Агентство Телевидения Новости