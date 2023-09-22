Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:12
Просмотров: 29

Допомагала вивозити український врожай до рф: фермерку чекає суд

Допомагала вивозити український врожай до рф: фермерку чекає суд

Директорка фермерського господарства, яке спеціалізується на вирощуванні зернових, бобових і олійних культур, розведенні худоби та встановленні столярних виробів, співпрацювала з представниками держави-агресорки.

У липні минулого року, під час окупації смт Великий Бурлук підприємиця, підтримуючи дії рф, здійснювала господарську діяльність у взаємодії з російськими загарбниками, повідомляє прокуратура Харківської області.

Маючи спеціальну техніку і обладнання та залучивши найманих працівників, обвинувачена організувала збір українського врожаю, який у подальшому окупанти вивозили до бєлгородської області рф і там реалізовували.

Також підприємиця переоформила фермерське господарство відповідно до російського законодавства, щоб сплачувати податки в казну держави-агресорки.

У ході проведеного обшуку виявлено та вилучено докази протиправної діяльності, зокрема документи, що свідчать про роботу підприємства під час окупації та виплату найманим співробітникам заробітної плати в російських рублях.

Жінку судитимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 