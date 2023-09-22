Аграрії Харківщини завершили збір озимини на черзі пізні зернові культури

Фермерські господарства Харківської області зібрали понад 1,3 мільйона тонн нового врожаю.

Загалом в усіх районах регіону зернові та зернобобові культури зібрано на площі 326,9 тисячі гектарів, намолочено 1 мільйон 347,3 тисячі тонн зерна, повідомляє Харківська ОВА.

Найбільше зібрано пшениці – більш як 1 мільйон тонн. Лідери зі збирання – господарства Лозівщини та Красноградщини.

«Аграрії області продовжують докладати усіх зусиль задля продовольчої та економічної безпеки регіону.

Триває збір пізніх зернових культур: соняшнику намолотили більш як 80 тисяч, а сої – понад 20 тисяч тонн.

Засушливі погодні умови не вплинули на хід робіт», – зазначив заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Євген Іванов.

Крім того, попри ґрунтову посуху, аграрії проводять оранку та сівбу озимини під врожай наступного року.

Загалом планують обробити 246,6 тисячі гектарів. Фермерські господарства вже сіють озимий ячмінь, пшеницю, жито та ріпак.

Агентство Телевидения Новости