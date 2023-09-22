Селянин нарубав дерев на 120 тис. грн: судитимуть чорного лісоруба

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом незаконної порубки дерев.

Мешканець села Федорівка Куп’янського району в серпні 2023 року, не маючи спеціального дозволу, за допомогою бензопили вирубав ясені на території Великобурлуцького лісництва «ДП «Куп’янський лісгосп», повідомляє прокуратура Харківської області.

Чорного лісоруба правоохоронці викрили на місці вчинення злочину.

Сума завданих збитків складає близько 120 тис. грн.

Справу розглядатимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.

Агентство Телевидения Новости