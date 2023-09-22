Зимувати без опалення – як захищатимуть фонди бібліотеки Короленка

Саме таку маніпуляцію співробітникам Харківської державної наукової бібліотеки імені Короленка доведеться провести майже із кожним її екземпляром. Пилу, бруду та, головне, битого скла тут і досі чимало. Його збирають та вимітають вже більш ніж півтора року, але воно з’являється знову і знову. Вибухи, що лунали у середмісті Харкова навесні 2022 року знищили майже всі вікна у головній будівлі та обох книгосховищах.

Наталія Петренко, директорка Харківської державної наукової бібліотеки ім. Короленка

От зараз ми у великій читальній залі, тут особливість цього залу це 8 напівциркулярних вікон і зараз вони забиті, але якщо подивитися на малюнки, на проєкти Бекетова, то можна побачити їх унікальність і це такий красивий дизайн вікон, який необхідно буде відновити і відремонтувати.

Дуже болючою втратою для архітектурної пам’ятки, що була побудована більш як 120 років тому за проєктом видатного українського архітектора Олексія Бекетова, став славнозвісний «світловий ліхтар». Він завжди залишався своєрідною «родзинкою» цієї книгозбірні.

Наталія Петренко, директорка Харківської державної наукової бібліотеки ім. Короленка

Світловий ліхтар був зведений над атріумом книгозбірні, над мармуровими сходами, які ведуть у велику читацьку залу бібліотеки та кожен відвідувач, кожен читач, містяни наші, вони захоплювалися вітражами, які прикрашали цей світловий ліхтар і це дозволяло та освітлювати книгозбірню, це була окраса.

Над бекетівським ліхтарем нині вже встановили своєрідне захисне покриття. Воно дозволить захистити приміщення бібліотеки від опадів, пилу та бруду. Так само тимчасово підручними матеріалами вже позакривали й всі вибиті вибуховими хвилями вікна. Близько одного мільйона гривень на усі ці протиаварійні заходи виділили європейські благодійні фонди. Завершується і робота над дахом головної будівлі бібліотеки, який теж не пережив нашестя рашистських загарбників. Перед тим, як покласти захисне покриття, будівельники замінюють або укріплюють опорні балки.

Олександр Лазарєв, будівельник

Это мы стянули балку, т.е. мы поменяли балку, стянули тут ее, так же, как там. Накинули щелку, стянули ее. Щелка это доска, стягиваем, ремонтируем балку таким способом.

Пошкоджені дахи усіх трьох будівель книгозбірні стали найбільшим клопотом для її співробітників. Взимку та навесні волога таки потрапила в середину та трохи попсувала фонди, що зберігаються в обох книгосховищах – у старому та так званому «новому». Загалом було пошкоджено близько 5 тисяч примірників, переважно періодичних видань кінця 90-х початку 2-тисячних років. Але усі рідкісні та раритетні екземпляри тут зберегли.

Валентина Михайленко, головний бібліотекар відділу наукової організації та використання основного фонду

Дах пошкоджено, протікав, там було льоду багато, снігу, все це розморожувалось і попадало на фонд, фонд замокав, тож нам приходилось витягувати фонд, який замок і своїми силами розвішували як могли, просушували як могли, опалення не було.

Не зважаючи на те, що систему встигли злити у перші ж дні війни – чавунні радіатори від потужних вибухів майже всі полопалися. Аби запустити її заново, треба повністю міняти усе, а це дуже великі кошти, яких зараз в закладу просто немає. Тож цієї зими бібліотека залишиться без опалення, а співробітникам знову доведеться пильнувати, аби волога, яка інколи все ж потрапляє всередину, не зіпсувала примірники.

Оксана Непочатова, завідувачка відділу використання основного фонду

Це перш за все моніторинг фонду, бо буде сиро, холодно, книги можуть псуватися. вам уже казали, може бути пліснява, жучки, так що все це тільки моніторинг, виявлення фонду.

Зважаючи на те, що у фондах наукової бібліотеки імені Короленка зараз зберігається понад 7 мільйонів екземплярів, роботи буде чимало. Та разом із тим співробітники установи, що виїхали подалі від Харкова із початком війни, вже потроху повертаються додому. Бібліотека зараз працює в онлайн режимі, але разом із тим тричі на тиждень сюди можна прийти та вибрати потрібну літературу, навіть дитячу. Але передусім попит має тематична та наукова література.

Вікторія Рябініна, завідувачка сектору контролю та реєстрації користувачів

Дуже багато має попит література з психології, бо це зараз дуже нагальна тема, люди повертаються в Україну і, на жаль, стикаються з різними психологічними проблемами. Ми намагаємося задовольнити їх потреби.

Аби Харківська державна наукова бібліотека імені Короленка змогла знову повноцінно працювати й зробити повний ремонт, треба щонайменше 70 мільйонів гривень, каже директорка Наталія Петренко. І це за умови, що вдасться уникнути більших руйнувань. Та оптимізму тут не втрачають й потроху збирають необхідні документи та креслення – бо мають надію повернути архітектурній пам’ятці автентичний бекетівський вигляд, який трохи змінився після 2-ї світової війни. Тоді будівля також була сильно зруйнована, та дещо змінила свій вигляд. А поки що тут відкрили благодійний рахунок, куди усі небайдужі можуть перерахувати гроші.





Агентство Телевидения Новости