Замість автівки на фронт придбав собі криптовалюту: харків’янина чекає суд
У вересні 2022 року керівництвом одного з харківських акціонерних товариств було вирішено надати допомогу у вигляді позашляховика одній з військових частин, яка виконує бойові завдання на фронті.
Автомобіль планували ввезти з-за кордону як гуманітарну допомогу, повідомляє прокуратура Харківської області.
Оскільки товариство не здійснює зовнішньоекономічну діяльність та не має можливості самостійно придбати транспортний засіб з-за кордону, керівництво підприємства звернулось до 34-річного голови благодійної організації.
Для закупівлі автомобіля на рахунок фонду була надана благодійна допомога у розмірі 253 тис. гривень.
Однак чоловік не виконав зобов’язань з придбання транспортного засобу для військової частини, а перевів гроші частинами на власний рахунок та інші карткові рахунки.
На ці гроші він придбав собі криптовалюту, комп’ютерну техніку, витративши залишок на власні потреби.
Справу розглядатимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.