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Замість автівки на фронт придбав собі криптовалюту: харків’янина чекає суд

Замість автівки на фронт придбав собі криптовалюту: харків’янина чекає суд

У вересні 2022 року керівництвом одного з харківських акціонерних товариств було вирішено надати допомогу у вигляді позашляховика одній з військових частин, яка виконує бойові завдання на фронті.

Автомобіль планували ввезти з-за кордону як гуманітарну допомогу, повідомляє прокуратура Харківської області.

Оскільки товариство не здійснює зовнішньоекономічну діяльність та не має можливості самостійно придбати транспортний засіб з-за кордону, керівництво підприємства звернулось до 34-річного голови благодійної організації.

Для закупівлі автомобіля на рахунок фонду була надана благодійна допомога у розмірі 253 тис. гривень.

Однак чоловік не виконав зобов’язань з придбання транспортного засобу для військової частини, а перевів гроші частинами на власний рахунок та інші карткові рахунки.

На ці гроші він придбав собі криптовалюту, комп’ютерну техніку, витративши залишок на власні потреби.

Справу розглядатимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Агентство Телевидения Новости

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