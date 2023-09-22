В Ізюмському районі поліція оперативно розшукала зниклого хлопця

21 вересня близько 18:40 до відділу поліції № 1 Ізюмського районного управління поліції ГУНП В Харківській області надійшло повідомлення від мешканки села Волохів Яр.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Жінка розповіла, що її 13-річний син пішов з дому у невідомому напрямку та не повернувся.

Цього дня у них виник незначний конфлікт. Мобільного телефону у дитини не було.

Самостійний пошук результатів не дав.

На пошуки хлопця особовий склад поліції був піднятий по тривозі.

Оперативно отримавши всю інформацію, поліцейські обійшли знайомих родини та друзів хлопчика.

Вже за кілька годин його знайшли та повернули батькам.

З родиною працівники поліції провели профілактичну бесіду.

Агентство Телевидения Новости