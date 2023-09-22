Вкрали майно, призначене для відновлення залізничних колій: судитимуть посадовців Укрзалізниці

У липні цього року Харківська окружна прокуратура Харківської області у взаємодії з поліцією та СБУ викрили схему розтрати державного майна, призначеного для підтримання обороноздатності держави.

До неї причетні 59-річний керівник одного зі структурних підрозділів регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» та його 43-річний заступник, повідомляє прокуратура Харківської області.

Обидва службовці протягом травня 2022 року використовували для ремонту пошкоджених в результаті ворожих ударів залізничних колій на Харківщині не нові рейки, а старі, в яких вже майже вичерпаний ресурс експлуатації.

Проте офіційно ділки оформлювали все так, нібито вони використали найновіші матеріали.

Для того, щоб списати штучно створений за документами обсяг рейок-металобрухту, службовці документально передавали їх неіснуючому громадському об’єднанню для нібито виготовлення «металевих їжаків».

Також вони прийшли до одного з приватних підприємств «з перевіркою» та повідомили, що фірмі необхідно провести ремонт підʼїзної колії.

Ділки таки організували встановлення нових рейок для приватного підприємства, проте офіційно це не оформили. Замовлення виконувалось за готівковий розрахунок, кошти від якого йшли у кишеню ділків.

Ділки встигли отримати від фірми 1,2 млн гривень. Через незаконні оборудки посадовців Укрзалізниці спричинено майнову шкоду у розмірі майже 2,5 млн гривень.

Правоохоронці викрили начальника біля залізничного вокзалу у Харкові, а його заступника, який намагався втекти, у Кіровоградській області.

Справу розглядатимуть у Харківському районному суді Харківської області.

Агентство Телевидения Новости