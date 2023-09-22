Викрав електрокабелю на 45 000 гривень: в Харкові впіймали злодія

До відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 надійшло повідомлення про те, що невідомий викрав кабель електрозв’язку.

Поліцейські встановили, що до вчинення злочину причетний неодноразово судимий 38-річний чоловік, повідомляє поліція Харківської області.

Зловмисник з січня по червень проникав до колодязя кабельної каналізації та викрадав кабель електрозв’язку.

Правопорушник заподіяв майнову шкоду на загальну суму близько 45 000 гривень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Агентство Телевидения Новости