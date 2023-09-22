Купив будиночок за 11 млн, полюбляє ходити по магазинах: як живе Мессі в США

У середині липня найкращий футболіст сучасності несподівано для багатьох залишив європейський футбол, та переїхав до США, де тепер грає за клуб «Інтер Маямі».

До речі, одним зі співвласників якого є зірковий ексфутболіст «Манчестер Юнайтед», «Реала» та збірної Англії Девід Бекхем, повідомляє sport.ua.

У США Ліонель швидко став об’єктом пильної уваги. Американці здавна люблять яскраві шоу, і хто, як не Мессі, здатний продемонструвати їм справжню магію в роботі із м’ячем на футбольному полі.

Але поза футбольним полем Мессі живе справжнім життям знаменитості, хоча від самого початку, схоже, користується й тією обставиною, що в США його знають ще далеко не так добре, як на батьківщині, чи у Європі.

Сімейне гніздечко разом із дружиною Антонеллою Рокуццо, а також трьома синами Матео, Тьяго та Чіро, Ліонель облаштував у шикарному новому маєтку, який розташований у Форт-Лодердейлі – курортному місті на східному узбережжі Флориди.

Купівля маєтку обійшлася Мессі орієнтовно в 11 мільйонів доларів.

Ця споруда, загальна площа якої становить майже тисячу квадратних метрів, складається із восьми спалень, дев’яти ванних кімнат, гаражу на три машини та величезного басейну.

Також у маєтку є власний спа-центр, тренажерний зал та два причали для човнів.

До того ж всередині будинок обставлений із неймовірною розкішшю, а практично кожен елемент декору є унікальним та виконаним на індивідуальне замовлення.

Також ця будівля може похвалитися величезними панорамними вікнами, які не тільки пропускають усередину багато світла, але й дозволяють Мессі з його родиною милуватися майже з будь-якої точки маєтку чудовим краєвидом на воду.

За океаном значно більше у пошані американський футбол, бейсбол та баскетбол, а тому гравців у традиційний футбол там більшість людей знає не так добре.

Останньою обставиною Мессі й намагався скористатися на початку перебування у Маямі.

Принаймні тоді, у середині липня, аргентинця разом із дружиною та дітьми було помічено в одному з магазинів мережі супермаркетів Publix Super Markets.

Агентство Телевидения Новости