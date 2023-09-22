В Україні стартувала кампанія психологічної підтримки дітей в укриттях
Відомі люди та лідери думок з України та з-за кордону записали відеозвернення, у яких підбадьорюють і надихають дітей.
В Україні запустили кампанію #BraveKidsUkraine, мета якої — створити максимально комфортні психологічні умови для дітей під час повітряних тривог та перебувань в укриттях, повідомляє detector media із посиланням на Міністерство освіти та науки України.
Для кампанії відомі люди й лідери думок з України та з-за кордону записали відеозвернення, у яких підбадьорюють і надихають дітей.
Першим кампанію підтримав міністр освіти та науки України Оксен Лісовий.
Також до програми долучаться переможці «Євробачення-2022» Kalush Orchestra, співачка Джамала, волонтер Сергій Притула, відомі британці — актор Стівен Фрай і дитяча письменниця й телеведуча Нікола Девіс.
Перелік людей, які беруть участь у кампанії, постійно розширюватиметься.
Уточнимо, кампанія #BraveKidsUkraine є частиною програми «Безпечна школа», яку Фонд Східна Європа реалізує у співпраці з Міністерством освіти і науки України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій та Міністерством внутрішніх справ України.
Реалізується за підтримки проєкту «Фенікс», що виконується коштом Європейського Союзу.