В Україні стартувала кампанія психологічної підтримки дітей в укриттях

Відомі люди та лідери думок з України та з-за кордону записали відеозвернення, у яких підбадьорюють і надихають дітей.

В Україні запустили кампанію #BraveKidsUkraine, мета якої — створити максимально комфортні психологічні умови для дітей під час повітряних тривог та перебувань в укриттях, повідомляє detector media із посиланням на Міністерство освіти та науки України.

Для кампанії відомі люди й лідери думок з України та з-за кордону записали відеозвернення, у яких підбадьорюють і надихають дітей.

Першим кампанію підтримав міністр освіти та науки України Оксен Лісовий.

Також до програми долучаться переможці «Євробачення-2022» Kalush Orchestra, співачка Джамала, волонтер Сергій Притула, відомі британці — актор Стівен Фрай і дитяча письменниця й телеведуча Нікола Девіс.

Перелік людей, які беруть участь у кампанії, постійно розширюватиметься.

Уточнимо, кампанія #BraveKidsUkraine є частиною програми «Безпечна школа», яку Фонд Східна Європа реалізує у співпраці з Міністерством освіти і науки України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій та Міністерством внутрішніх справ України.

Реалізується за підтримки проєкту «Фенікс», що виконується коштом Європейського Союзу.

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