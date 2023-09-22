Рашисти обстріляли село на Харківщині, сталася пожежа
22 вересня російські війська вчинили обстріл прикордонного села Олександрівка Богодухівського району.
Один з боєприпасів влучив у прибудований до приватного житлового будинку гараж, у якому виникла пожежа, повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.
Подія сталась близько 15:20.
Рятувальники 52-ї Державної пожежно-рятувальної частини відразу виїхали на місце у складі 2-х оперативних відділень.
На час їх прибуття площа горіння склала близько 6 кв.м.
Вогонь був оперативно ліквідований вже о 16:30.
Жертв та постраждалих немає.
Завдяки оперативним діям рятувальників ДСНС вдалось запобігти розповсюдженню пожежі на житло.