Рашисти обстріляли село на Харківщині, сталася пожежа

22 вересня російські війська вчинили обстріл прикордонного села Олександрівка Богодухівського району.

Один з боєприпасів влучив у прибудований до приватного житлового будинку гараж, у якому виникла пожежа, повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.

Подія сталась близько 15:20.

Рятувальники 52-ї Державної пожежно-рятувальної частини відразу виїхали на місце у складі 2-х оперативних відділень.

На час їх прибуття площа горіння склала близько 6 кв.м.

Вогонь був оперативно ліквідований вже о 16:30.

Жертв та постраждалих немає.

Завдяки оперативним діям рятувальників ДСНС вдалось запобігти розповсюдженню пожежі на житло.

Агентство Телевидения Новости