Викрито двох мешканців Харківщини: допомагали окупантам відбирати авто в односельців

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру двом чоловікам 40 та 27 років за фактом пособництва державі-агресору.

Торік під час окупації села Слобожанське Харківського району двоє місцевих жителів добровільно погодились допомагати російським військовим, повідомляє прокуратура Харківської області.

Їх задача полягала у тому, щоб передавати інформацію окупантам про автівки, які є у володінні односельців.

У подальшому російські військовослужбовці їздили по вказаних адресах та забирали автомобілі для потреб армії держави-агресора.

Так, у серпні минулого року підозрювані разом з окупантами приїхати до селища Липці, зламали металеві ворота у приватному домоволодінні та виштовхали з території позашляховик.

Нині обидва чоловіки перебувають під вартою.

Агентство Телевидения Новости