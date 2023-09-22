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Викрито двох мешканців Харківщини: допомагали окупантам відбирати авто в односельців

Викрито двох мешканців Харківщини: допомагали окупантам відбирати авто в односельців

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру двом чоловікам 40 та 27 років за фактом пособництва державі-агресору.

Торік під час окупації села Слобожанське Харківського району двоє місцевих жителів добровільно погодились допомагати російським військовим, повідомляє прокуратура Харківської області.

Їх задача полягала у тому, щоб передавати інформацію окупантам про автівки, які є у володінні односельців.

У подальшому російські військовослужбовці їздили по вказаних адресах та забирали автомобілі для потреб армії держави-агресора. 

Так, у серпні минулого року підозрювані разом з окупантами приїхати до селища Липці, зламали металеві ворота у приватному домоволодінні та виштовхали з території позашляховик. 

Нині обидва чоловіки перебувають під вартою. 

Агентство Телевидения Новости

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