13-річний американець зібрав на допомогу для України понад 200 тисяч доларів

13-річний американець Раян Хіршхорн завдяки своїй ініціативі та роботі зібрав понад 200 тисяч доларів, які спрямував на допомогу Україні.

Про це написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє NV.

Раян створив проєкт Серця для України, в рамках якого він створює металеві скульптури у вигляді жовто-блакитних сердець.

Гроші з їхнього продажу, а це вже понад 200 тисяч доларів, американець віддав на підтримку Україні.

Зокрема на ці кошти закупили медичне обладнання.

«Вчора у Вашингтоні Президент нагородив Раяна Золотим серцем на знак вдячності українського народу за його велике серце.

Президент відзначив, що у своєму віці хлопець міг проводити час за PlayStation, але обрав захист свободи», — написав Кулеба.

Агентство Телевидения Новости