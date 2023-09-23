Ситуація на Харківщині за добу: зведення ХОВА

Минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Зокрема, під ворожими ударами перебували Куп’янськ, Вовчанськ, Огірцеве, Плетенівка, Бологівка, Лиман Перший, Синьківка, Петропавлівка та інші населені пункти, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів міста Куп’янськ зруйновані житлові будинки та господарчі споруди, сталися пожежі.

У селі Гур’їв Козачок Богодухівського району обстрілами пошкоджено об’єкт інфраструктури.

У селі Олександрівка Богодухівського району пошкоджено гараж, сталася пожежа.

По селі Уди Богодухівського району завдано удару дроном-камікадзе.

За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

В області тривають роботи з розмінування.

За добу піротехніки ДСНС обстежили більше ніж 5,1 га території та знешкодили 54 вибухонебезпечні предмети.

Агентство Телевидения Новости