Суспільство в Україні не готове витрачати гроші на вибори — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні суспільство не готове витрачати гроші ні на що, крім зброї.

Тому нових виборів наступного року не буде. Про це глава держави заявив під час пресконференції в Канаді, повідомляє Фокус.

За словами Зеленського, найбільшими складнощами для проведення виборів під час війни є питання безпеки.

Йдеться про присутність спостерігачів, голосування військових на місцях, фінансування кампанії, а також гарантування безпеки українців на окупованих територіях і тих громадян, хто перебуває в інших країнах.

«В Україні, і абсолютно справедливо, коли гроші сьогодні хоче парламент або уряд спрямувати на той чи інший напрямок, крім зброї, суспільство не готове це підтримувати.

І не просто не готове, воно проти максимально, тому що йде війна», — сказав президент.

Глава держави заявив, що питання виборів навіть не порушували жодного разу, оскільки воно не актуальне через безпеку і війну.

Ба більше, українське законодавство забороняє проводити вибори під час війни.

Агентство Телевидения Новости