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Спортсмен із Харківщини посів третє місце на чемпіонаті світу з греко-римської боротьби
22 вересня Ярослав Фільчаков здобув бронзову нагороду на чемпіонаті світу з греко-римської боротьби, який проходить у Сербії.
Він успішно провів схватку і переміг суперника з Південної Кореї, повідомляють у ХОВА.
У чвертьфіналі Ярослав Фільчаков змагався зі спортсменом з Ірану, який і став срібним призером чемпіонату.
Також спортсмен з Харківщини здолав суперників з Сербії і Молдови.
У підсумку здобув бронзову медаль.