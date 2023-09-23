Спортсмен із Харківщини посів третє місце на чемпіонаті світу з греко-римської боротьби

22 вересня Ярослав Фільчаков здобув бронзову нагороду на чемпіонаті світу з греко-римської боротьби, який проходить у Сербії.

Він успішно провів схватку і переміг суперника з Південної Кореї, повідомляють у ХОВА.

У чвертьфіналі Ярослав Фільчаков змагався зі спортсменом з Ірану, який і став срібним призером чемпіонату.

Також спортсмен з Харківщини здолав суперників з Сербії і Молдови.

У підсумку здобув бронзову медаль.

Агентство Телевидения Новости