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На Харківщині поліція розшукала зниклих неповнолітніх дівчат

На Харківщині поліція розшукала зниклих неповнолітніх дівчат

Поліцейські оперативно розшукали двох неповнолітніх дівчат, які зникли у Харківському районі.

Жодних протиправних дій у відношенні 13-річних підлітків скоєно не було, повідомляє поліція Харківської області.

22 вересня о 17:30 до чергової частини відділу поліції № 3 ХРУП № 1 надійшло повідомлення від чергового лікаря Мереф’янської центральної районної лікарні.

Він повідомив, що близько 16:00 втекла 13-річна пацієнтка, яка того ж дня зранку поступила до лікарні.Працівники сектору ювенальної превенції ВП ХРУП № 1 спільно із працівниками відділу поліції № 3 ХРУП № 1 оперативно знайшли неповнолітню втікачку в районі вокзалу.

Того ж дня близько 20:00 до поліції звернувся 68-річний мешканець селища Безлюдівка з заявою про зникнення 13-річної онуки.

Правоохоронці виявили дівчину у селищі та повернули рідним.

З родинами працівники поліції провели профілактичні бесіди.

Агентство Телевидения Новости

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