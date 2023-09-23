ЗСУ прорвали оборону військ РФ у Вербовому

Збройні Сили України прорвали оборону російських окупаційних військ у Вербовому Запорізької області.

«На лівому фланзі (під Вербовим) ми маємо прорив, і ми продовжуємо просуватися далі», – наголосив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський в інтерв’ю CNN, повідомляє Дзеркало тижня.

За його словами, просування відбувається не так швидко, як очікувалося, не так, як у фільмах про Другу світову війну.

«Головне – не втратити цю ініціативу (яка у нас є). І, ну, не втратити це на практиці, діями», – додав Тарнавський.

Тарнавський, який керує бойовими діями на південному фронті, заявив, що зима не уповільнить наступальні дії українського війська, а найбільший прорив ще попереду.

Генерал позитивно налаштований щодо кінцевого результату та зазначив, що для успіху контрнаступу українським військам необхідно як мінімум дійти до міста Токмак.

Агентство Телевидения Новости