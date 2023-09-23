Більше ніж 1 млрд грн на відновлення: на Харківщині ремонтують 62 об’єкти інфраструктури

Цьогоріч з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділено більше ніж 1 млрд грн на відновлення Харківщини.

Наразі на ці кошти в області відновлюється 62 об’єкти інфраструктури, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

В пріоритеті – житловий фонд та соціальні будівлі. Зокрема, відновлюються багатоквартирні житлові будинки у Дергачах, Лозовій, Старому Салтові, Чугуєві та інших містах і селах області.

Шість проєктів уже на завершальному етапі – це 3 багатоквартирні будинки у Старому Салтові та ще 3 у Дергачах.

Також тривають роботи з відновлення 8 закладів охорони здоров’я, 4 закладів освіти та 2 адміністративних будівель.

Це Обласна дитяча клінічна лікарня, Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Дергачі, а також амбулаторії, школи та андмінбудівлі у Старому Салтові, Руській Лозовій, Чугуєві та інших населених пунктах.

Агентство Телевидения Новости