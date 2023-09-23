CША вирішили публічно не оголошувати про постачання ATACMS Україні

Адміністрація Джо Байдена вирішила публічно не оголошувати про поставки Україні ракет ATACMS.

Ідеться про ракети з касетною бойовою частиною, оскільки США більше не планують використовувати їх у своїх операціях, повідомляє Бабель із посиланням на британську газету Financial Times.

Один співрозмовник видання зазначив, що це було зроблено для того, аби не допомагати підказками росіянам і не спонукати їх перемістити свої лінії поставок далі від лінії фронту.

США надішлють ракети найближчим часом, спочатку в невеликих кількостях, зазначили джерела видання.

Довідка: ATACMS — це керовані балістичні ракети, які здатні точно вражати цілі на відстані від 165 до 310 кілометрів, залежно від модифікації.

Ці ракети запускають з установок М142 HIMARS і M270 MLRS.

Після отримання ATACMS ЗСУ зможуть завдавати ударів по стратегічних цілях, наприклад, по Кримському мосту.

Агентство Телевидения Новости