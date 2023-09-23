Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:03
Просмотров: 66

CША вирішили публічно не оголошувати про постачання ATACMS Україні

CША вирішили публічно не оголошувати про постачання ATACMS Україні

Адміністрація Джо Байдена вирішила публічно не оголошувати про поставки Україні ракет ATACMS.

Ідеться про ракети з касетною бойовою частиною, оскільки США більше не планують використовувати їх у своїх операціях, повідомляє Бабель із посиланням на британську газету Financial Times.

Один співрозмовник видання зазначив, що це було зроблено для того, аби не допомагати підказками росіянам і не спонукати їх перемістити свої лінії поставок далі від лінії фронту.

США надішлють ракети найближчим часом, спочатку в невеликих кількостях, зазначили джерела видання.

Довідка: ATACMS — це керовані балістичні ракети, які здатні точно вражати цілі на відстані від 165 до 310 кілометрів, залежно від модифікації.

Ці ракети запускають з установок М142 HIMARS і M270 MLRS.

Після отримання ATACMS ЗСУ зможуть завдавати ударів по стратегічних цілях, наприклад, по Кримському мосту.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 