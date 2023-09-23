Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:29
Просмотров: 114

Українців закликали виїхати з Криму

Українців закликали виїхати з Криму

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України закликає українців тимчасово покинути території окупованого Криму.

Про це заявила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук у Telegram в суботу, 23 вересня, повідомляє Кореспондент.

«Вкотре прошу українців за можливості виїхати з Криму.

Перечекати деокупацію півострова на підконтрольній території або в третіх країнах», – написала вона.

Нагадаємо, 22 вересня у тимчасово окупованому Севастополі атакували штаб Чорноморського флоту рф.

За даними ГУР, загинуло щонайменше дев’ять членів російського штабу і 16 були поранені. Серед останніх – є російські генерали.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 