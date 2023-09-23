Українців закликали виїхати з Криму

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України закликає українців тимчасово покинути території окупованого Криму.

Про це заявила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук у Telegram в суботу, 23 вересня, повідомляє Кореспондент.

«Вкотре прошу українців за можливості виїхати з Криму.

Перечекати деокупацію півострова на підконтрольній території або в третіх країнах», – написала вона.

Нагадаємо, 22 вересня у тимчасово окупованому Севастополі атакували штаб Чорноморського флоту рф.

За даними ГУР, загинуло щонайменше дев’ять членів російського штабу і 16 були поранені. Серед останніх – є російські генерали.

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