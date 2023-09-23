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США назначили наглядача за виділеними коштами Україні

США назначили наглядача за виділеними коштами Україні

Сполучені штати Америки призначили генерального інспектора міністерства оборони Роберта Сторча наглядачем за виділеними Україні коштами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального інспектора Пентагону.

Сторч розпочне роботу вже 18 жовтня.

Він співпрацюватиме з Державним департаментом США та наглядовими органами Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), аби контролювати близько 113 млрд доларів допомоги, які Штати направили Україні з початку повномасштабного вторгнення російських терористів.

Минулого тижня Сторч створив нову команду в Україні для кращого моніторингу безпекової допомоги США.

Один із високопоставлених представників США вже розпочав роботу в Україні наприкінці серпня.

Зокрема до кінця вересня очікується прибуття додаткового персоналу.

Агентство Телевидения Новости

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