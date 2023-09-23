США назначили наглядача за виділеними коштами Україні

Сполучені штати Америки призначили генерального інспектора міністерства оборони Роберта Сторча наглядачем за виділеними Україні коштами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального інспектора Пентагону.

Сторч розпочне роботу вже 18 жовтня.

Він співпрацюватиме з Державним департаментом США та наглядовими органами Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), аби контролювати близько 113 млрд доларів допомоги, які Штати направили Україні з початку повномасштабного вторгнення російських терористів.

Минулого тижня Сторч створив нову команду в Україні для кращого моніторингу безпекової допомоги США.

Один із високопоставлених представників США вже розпочав роботу в Україні наприкінці серпня.

Зокрема до кінця вересня очікується прибуття додаткового персоналу.

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