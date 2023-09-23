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Жан Беленюк успішно стартував на ЧС-2023

Жан Беленюк успішно стартував на ЧС-2023

Олімпійський чемпіон і народний депутат України Жан Беленюк успішно розпочав виступи на чемпіонаті світу-2023 з греко-римської боротьби, що проходить у столиці Сербії Белграді.

У своєму стартовому поєдинку 1/16 фіналу у ваговій категорії до 87 кг український спортсмен зустрічався з американцем Заком Браунгелем, здобувши впевнену перемогу, повідомляє ISPORT.

Українець здолав суперника з рахунком 5:1.

У 1/8 фіналу світової першості Беленюку протистоятиме представник Туреччини Алі Дженгіз.

Зазначимо, що чемпіонат світу з боротьби в Белграді є кваліфікаційним турніром, де розігруються ліцензії на Літні Олімпійські ігри-2024 в Парижі.

Агентство Телевидения Новости

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