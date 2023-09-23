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Австралія підтримала заклик Зеленського обмежити право вето росії у Радбезі ООН

Австралія підтримала заклик Зеленського обмежити право вето росії у Радбезі ООН

Міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг заявила про підтримку заклику президента Володимира Зеленського щодо обмеження права вето росії у Раді безпеки ООН.

Про це дипломатка сказала під час виступу на Генеральній асамблеї Організації Об’єднаних Націй, повідомляє Суспільне із посиланням на Bloomberg.

«Маємо вимагати від постійних членів більше, включно з обмеженнями на використання права вето.

Щодня росія знущається над ООН , коли продовжує своє незаконне й аморальне вторгнення в Україну», — зазначила Вонг.

За словами глави МЗС, Радбез ООН має забезпечити ширше представництво постійних і непостійних членів для Африки, Латинської Америки та Азії, включно з постійними місцями для Індії та Японії.

Дипломатка підкреслила, що Австралія претендує на місце в Раді безпеки Організації Об’єднаних Націй на 2029-2030 роки.

Вонг також додала, що напруженість у Південно-Китайському морі та тривале розроблення КНДР ядерної зброї відносяться до питань, які спричиняють «найскладніші обставини за останні десятиліття», і потребують більшої прихильності запобіганню конфліктам.

«Словом, військова міць зростає, а заходи щодо стримування військових конфліктів — ні, і конкретних механізмів їх запобігання практично не існує», — підсумувала міністерка закордонних справ Австралії.

Агентство Телевидения Новости

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