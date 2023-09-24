Ситуація на Харківщині за добу: зведення ХОВА

Протягом минулої доби ворог з реактивної та ствольної артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

У селі Котівка Чугуївського району зазнала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості жінка 67 років.

У селі Юрченкове Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено близько 10 приватних житлових будинків, зруйновано господарчі споруди, сталися пожежі.

У Вовчанську Чугуївського району обстрілом пошкоджено два приватні житлові будинки, сталася пожежа.

Внаслідок обстрілу околиць Куп’янська на відкритій території горіла суха трава.

Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили понад 3,7 га території та знешкодили 120 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости