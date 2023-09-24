Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 24 вересня. 578 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Минулої доби російська федерація завдала чергового удару по Україні дронами-камікадзе типу Shahed-136/131. В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 14 з 15 «шахедів».

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби відбулося понад 20 бойових зіткнень. Ворог завдав 5 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали Синьківка, Іванівка, Кислівка Харківської області; Невське, Білогорівка Луганської області; Серебрянка, Спірне, Веселе, Кліщіївка, Андріївка, Авдіївка, Мар’їнка, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області; Берислав, Козацьке, Миколаївка, Ольгівка, Львове, Наддніпрянське, Антонівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 70 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ уражено один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один зенітно-ракетний комплекс, 8 артилерійських засобів та одну радіолокаційну станцію противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости