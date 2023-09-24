У Вовчанській громаді після обстрілу горіли будинок та сінник

Протягом доби з 23 по 24 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 50 оперативних виїздів, з яких:

38 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких були спричинені ворожими обстрілами та 22 – пожежі в екосистемах;

6 – для надання допомоги населенню;

6 – інші виїзди.

Протягом дня 23 вересня ворог завдавав безперервних обстрілів по населених пунктах Петропавлівської громади Куп’янського району Харківщини. В результаті таких артилерійських ударів по селу Кулагівка сталася пожежа. На його околиці горів сухостій на відкритій місцевості на площі 5 га. З вогнем боролись рятувальники 44-ї пожежно-рятувальної частини у складі двох оперативних відділень. Пожежу було ліквідовано о 17:00. Вогнеборці запобігли розповсюдженню полум’я на приватний сектор. Жертв та постраждалих немає.

Крім того, ворог спричинив пожежу сухої трави у Куп’янську.

Ще дві пожежі пов’язані з ворожими обстрілами сталися у Чугуївському районі.

У селі Юрченково Вовчанської громади на відкритій території горів сінник на площі 30 м² та сіно нового врожаю. Пожежу ліквідовано о 15:37. Від ДСНС залучалось одна одиниця техніки та 5 рятувальників.

О 21:39 у Вовчанську на території приватного домоволодіння та прибудові до житлового будинку горіли домашні речі на площі 5 м². Також пошкоджена покрівля житлового будинку. Від ДСНС виїжджало 2 одиниці техніки та 8 осіб особового складу.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 120 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости