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У Києві спалили притулок для котів: тварини горіли живцем

У Києві спалили притулок для котів: тварини горіли живцем

Столичні поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі у притулку для тварин в Голосіївському районі Києва. Внаслідок пожежі 7 котів загинуло, інших вдалось врятувати. Слідчі дії тривають.

Про це повідомили у ГУНП Києва.

Подія сталась на вулиці Заболотного вчора, 23 вересня, близько 23:00 години. На місце негайно прибули вогнеборці ДСНС, які ліквідували пожежу, а також правоохоронці Голосіївського управління поліції та медики.

Відомо, що за вказаною адресою волонтери самостійно звели притулок для котів. Місцеві жителі опікувались тваринами та наглядали за ними. Попередньо встановлено, що у притулку перебувало близько 60 котів, 7 з яких загинули внаслідок пожежі, інші з опіками доставлені у ветеринарну клініку.

Слідчі Голосіївського управління поліції розпочали розслідування за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна, що спричинило тяжкі наслідки. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами.

Поліція наразі з’ясовує всі обставини події та проводить слідчі дії.

Агентство Телевидения Новости

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