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Окупанти планують диверсії на кордоні з Харківською та Сумською областями

Окупанти планують диверсії на кордоні з Харківською та Сумською областями

Росіяни намагаються проводити диверсії на північному кордоні України. В район російського міста Грайворона (Білгородська область) прибула навчальна рота 2 окремої бригади спеціального призначення  ГУ ГШ зс рф.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Задача новоприбулих – проведення навчань особового складу в прикордонних районах України.

«Тобто, по факту росіяни прислали диверсантів, які будуть навчатись у прикордонних областях України. Проте завдяки небайдужим місцевим, їхні пересування відомі, тому «іспит складуть» не всі», йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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