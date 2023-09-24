Окупанти планують диверсії на кордоні з Харківською та Сумською областями

Росіяни намагаються проводити диверсії на північному кордоні України. В район російського міста Грайворона (Білгородська область) прибула навчальна рота 2 окремої бригади спеціального призначення ГУ ГШ зс рф.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Задача новоприбулих – проведення навчань особового складу в прикордонних районах України.

«Тобто, по факту росіяни прислали диверсантів, які будуть навчатись у прикордонних областях України. Проте завдяки небайдужим місцевим, їхні пересування відомі, тому «іспит складуть» не всі», йдеться у повідомленні.

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