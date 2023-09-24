У харківському метро затримали чоловіка з гранатою

Упродовж минулої доби з 23 по 24 вересня до працівників харківської поліції надійшло 1017 звернень. На станції метро «Проспект Гагаріна» під час перевірки у 31-річного чоловіка поліцейські виявили гранату Ф-1. Проводяться першочергові слідчі дії.

Про це повідомляє ГУНП Харківської області.

Працівники відділу поліції в метрополітені на станції метро «Академіка Барабашова» виявили 37-річного харків’янина, який з 2016 року розшукувався за скоєння крадіжки. Повідомлено ініціатора розшуку.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 80 осіб.

З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 1800 транспортних засобів.

Правоохоронці склали 11 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 4 – за керування автомобілями у стані сп’яніння, 3 – за керування автомобілями без відповідних документів, 4 – за перевищення швидкості.

Про будь-які злочини або події ви можете цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію 102, до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном (050)302 20 44 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.

Агентство Телевидения Новости