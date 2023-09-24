Внаслідок російських обстрілів Харківщини травмовано мирну жительку

23 вересня російські військові обстріляли Вовчанськ. Зазнали пошкоджень житлові будинки та господарчі споруди.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Внаслідок ворожого обстрілу села Юрченкове Чугуївського району отримала поранення 67-річна жінка. Її госпіталізовано до лікарні. У селі пошкоджено приватні домоволодіння.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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