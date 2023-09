Темп та інтенсивність російських наступальних дій на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна значно знизилися – ISW

Високопоставлений український чиновник прямо підтвердив, що метою України в Бахмуті є фіксація російських сил. Це може послабити тиск на Куп’янському фронті.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW).

Начальник Головного управління військової розвідки (ГУР) України Кирило Буданов в інтерв’ю 22 вересня заявив, що українські сили досягли своєї мети – зафіксувати російські війська в Бахмуті і не допустити їх перекидання в інші райони, наприклад, на південь України.

19 вересня Буданов також заявив, що російські військові розгорнули нещодавно створену і не повністю сформовану 25-ту загальновійськову армію (ЗВА) Східного військового округу «приблизно на північ від Бахмута». Раніше, 31 серпня, Буданов повідомляв, що російські військові розгорнули частини 25-ї АК на заміну частинам 41-ї ЗВА (Центрального військового округу) на Куп’янському напрямку, оскільки частини 41-ї ЗВА почали «повільну» передислокацію на південь України.

Розгортання російських частин 25-ї ЗВА в Бахмуті замість Куп’янська, ймовірно, зірве російські зусилля по закріпленню українських сил на Куп’янському напрямку, оскільки російські війська потребують цих військ для продовження атак на місці 41-ї ЗВА.

Українські офіційні особи та російські джерела вказують на те, що темп та інтенсивність російських наступальних дій на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна значно знизилися протягом останніх тижнів, оскільки російські війська продовжують перегрупування та ротацію особового складу на цьому напрямку, а передислокація 25-ї ОМСБр, можливо, дещо послабила тиск на цій ділянці фронту.

Заява Буданова підтверджує нещодавню оцінку ISW, що українські контрнаступальні операції на південному фланзі Бахмута зафіксували велику кількість російської бойової сили в Бахмуті, яка в іншому випадку була б доступна для посилення російської оборони на півдні, або, в цьому випадку, для спроби змусити українські війська передислокуватися для захисту від російських атак навколо Куп’янська.

